Трансферная цель "Спартака" и ЦСКА продлил контракт с клубом

Хавбек "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Вера продлил соглашение с клубом.

Как сообщает Tycsports, новый контракт 20-летнего аргентинца будет действовать до конца 2023 года. Однако несмотря на это, аргентинский клуб готов рассмотреть продажу футболиста.

Напомним, что интерес к Вере проявляли "Спартак" и ЦСКА. "Армейцы" оценивали игрока в 6 миллионов евро.

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