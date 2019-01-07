Трансферная цель "Спартака" стал лучшим игроком своей страны

Лучшим игроком Болгарии в 2018 году стал нападающий софийского ЦСКА Кирил Десподов, сообщает sportal.bg.

Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Спартака".

Стоит отметить, что с 2015 по 2017 годы лучшим болгарским игроком признавался хавбек "Спартака" Ивелин Попов.

В нынешнем сезоне 22-летний Десподов провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Покинувший "Спартак" Самедов близок к переходу в клуб РПЛ. | http://soccernews.ru