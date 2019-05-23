Трансферная цель "Зенита" в шаге от перехода в "Динамо"

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Трансферная цель "Зенита" в шаге от перехода в "Динамо"

Вингер "Урала" Отман Эль-Кабир в ближайшее время станет игроком московского "Динамо", сообщают российские СМИ.

Столичный клуб договорился о трансфере 27-летнего голландца марокканского происхождения за 2,5 миллиона евро.

"Бело-голубые" выиграли борьбу за полузащитника у питерского "Зенита", который также хотел подписать игрока летом.

В текущем сезоне Эль-Кабир сыграл за "Урал" 35 матчей, забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.

Контракт футболиста с екатеринбургским клубом рассчитан до 2021 года. Его стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

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