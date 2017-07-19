Трансферная цель Зидана хочет выступать за "Барселону"

Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт выразил желание стать игроком каталонской "Барселоны", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 23-летний бек, видеть которого в своей команде хочет главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, намерен отдать предпочтение "сине-гранатовым" перед "сливочными" ввиду того, что он желает поиграть в одной команде с Лионелем Месси.

Отметим, что "Барса" проявляла заинтересованность в Ляпорте в предыдущие трансферные окна.

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