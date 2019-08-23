Трансферная кампания "Краснодара" завершена из-за финансового фейр-плей
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг выступил с заявлением касательно кадровой ситуации в команде.
По словам функционера, из-за череды травм тренерский штаб "быков" испытывает проблемы с формированием состава, однако правила финансового фейр-плей не позволяют клубу усилиться до закрытия трансферного окна.
"Мы потрясены травмой Реми Кабелла, полученной им в матче "Олимпиакос" - "Краснодар". Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла - наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке.
"Краснодар" выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за 6 туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них ещё рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора.
У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play. И это вдвойне обидно, ведь из трёх наших футболистов, которые получили серьёзные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил.
Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу, и, думаю, доставили вам немало радостных минут. Но сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период", - сказал Хашиг.
Не пропустите: "Байер" нацелился на вратаря "Краснодара". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Барселоне" может вспыхнуть конфликт из-за Неймара
-
Лосано стал игроком "Наполи". Это рекордный трансфер в истории клуба
-
"Реал" уверен в неудаче "Барселоны" в переговорах по трансферу Неймара
-
В субботу стартует чемпионат Италии! Вспоминаем 10 самых интересных переходов в клубы Серии "А"
-
Главные новости дня: 22 августа
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" выпустил форму в поддержку секс-меньшинств
-
"Лацио" перехватил трансферную цель "Локомотива"
-
У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак
-
В "Барселоне" может вспыхнуть конфликт из-за Неймара
-
"Монако" договорился о покупке чилийского защитника
-
СМИ узнали, сколько "Лилль" заплатит "Баварии" за Санчеша
-
Лосано стал игроком "Наполи". Это рекордный трансфер в истории клуба
-
Тихонов сделал смелый прогноз на матч "Спартак" - "Брага"
-
Антон Миранчук: "Вижу себя в "Валенсии"
-
"Бешикташ" претендует на трансферную цель "Спартака"
-
"Реал" уверен в неудаче "Барселоны" в переговорах по трансферу Неймара
-
1
В сборной Китая могут появиться 9 натурализованных игроков
-
В субботу стартует чемпионат Италии! Вспоминаем 10 самых интересных переходов в клубы Серии "А"
-
Трансферная кампания "Краснодара" завершена из-за финансового фейр-плей
-
"Интер" и "Фиорентина" обменяются защитниками
-
"Рома" может арендовать форварда "Атлетико"
-
Окслейд-Чемберлен прокомментировал продление контракта с "Ливерпулем"
-
Чалов: "Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах остаётся Англия"
-
Эмери назвал двух игроков "Арсенала", которым нужно подыскать себе новый клуб
-
"Монако" нацелился на хавбека "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2