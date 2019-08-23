Трансферная кампания "Краснодара" завершена из-за финансового фейр-плей

Теги краснодартравмытрансферыреми кабелла

Трансферная кампания "Краснодара" завершена из-за финансового фейр-плей

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг выступил с заявлением касательно кадровой ситуации в команде.

По словам функционера, из-за череды травм тренерский штаб "быков" испытывает проблемы с формированием состава, однако правила финансового фейр-плей не позволяют клубу усилиться до закрытия трансферного окна.

"Мы потрясены травмой Реми Кабелла, полученной им в матче "Олимпиакос" - "Краснодар". Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла - наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке.

"Краснодар" выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за 6 туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них ещё рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора.

У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play. И это вдвойне обидно, ведь из трёх наших футболистов, которые получили серьёзные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил.

Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу, и, думаю, доставили вам немало радостных минут. Но сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период", - сказал Хашиг.

Не пропустите: "Байер" нацелился на вратаря "Краснодара". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак

У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов