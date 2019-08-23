Трансферная кампания "Краснодара" завершена из-за финансового фейр-плей

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг выступил с заявлением касательно кадровой ситуации в команде.

По словам функционера, из-за череды травм тренерский штаб "быков" испытывает проблемы с формированием состава, однако правила финансового фейр-плей не позволяют клубу усилиться до закрытия трансферного окна.

"Мы потрясены травмой Реми Кабелла, полученной им в матче "Олимпиакос" - "Краснодар". Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла - наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке.

"Краснодар" выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за 6 туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них ещё рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора.

У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play. И это вдвойне обидно, ведь из трёх наших футболистов, которые получили серьёзные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил.

Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу, и, думаю, доставили вам немало радостных минут. Но сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период", - сказал Хашиг.

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