Трансферная стоимость Николая Комличенко повысится на 1 миллион евро

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Трансферная стоимость Николая Комличенко повысится на 1 миллион евро

Завтра, 25 июня, сайт Transfermarkt обновит трансферную стоимость футболистов чемпионата Чехии, пишет "Чемпионат".

Напомним, что в этом чемпионате выступает игрок сборной России Николай Комличенко. Футболист является нападающим "Млады Болеслав". С завтрашнего дня его стоимость увеличиться с 2,5 миллионов евро до 3,5. Также и цена на защитника "Краснодара" Алексея Татаева, играющего в аренде в "Младе" повыситься с 500 тысяч евро до 650. 

В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, он отметился 30 забитыми голами. Он выступает в составе "Млады Болеслав" с 2017 года. Татаев в прошлом сезоне принял участие в 10 матчах чемпионата Чехии, однако результативными действиями не отметился.

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