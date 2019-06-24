Трансферная стоимость Николая Комличенко повысится на 1 миллион евро
Завтра, 25 июня, сайт Transfermarkt обновит трансферную стоимость футболистов чемпионата Чехии, пишет "Чемпионат".
Напомним, что в этом чемпионате выступает игрок сборной России Николай Комличенко. Футболист является нападающим "Млады Болеслав". С завтрашнего дня его стоимость увеличиться с 2,5 миллионов евро до 3,5. Также и цена на защитника "Краснодара" Алексея Татаева, играющего в аренде в "Младе" повыситься с 500 тысяч евро до 650.
В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, он отметился 30 забитыми голами. Он выступает в составе "Млады Болеслав" с 2017 года. Татаев в прошлом сезоне принял участие в 10 матчах чемпионата Чехии, однако результативными действиями не отметился.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20