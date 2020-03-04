Трансферная стоимость Санчо выросла на 20 миллионов евро

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Трансферная стоимость Санчо выросла на 20 миллионов евро

Спрос на вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо продолжает расти.

Как сообщает Bild, трансферная стоимость 19-летнего англичанина выросла на 20 миллионов евро и теперь составляет 140 миллионов евро.

Отмечается, что борьбу за футболиста ведут "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В этом сезоне на счету Санчо 17 голов и 18 ассистов в 33 играх.

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