Трансферное окно еще не открыто, а клубы уже потратили больше 300 млн! Рассказываем о ТОП-5 сделках на данный момент

После того, как в прессе пошли слухи, что мадридский "Реал" совсем скоро объявит о покупке очередного молодого бразильца – на сей раз форварда Гильерме из "Флуминенсе" – информационный поток буквально раздулся от различных комментариев в стиле "это трансферное окно точно будет особенным". С этим сложно не согласится, так как сегодня мы имеем уже как минимум 2 топ-команды – "Реал" и "Бавария", – которые находятся на стадии перестройки и непременно выйдут на трансферный рынок. Более того, оба клуба заявляют грандиозных планах и уже сейчас оглашают суммы в 300 млн, выделенные на трансферный бюджет. Поскольку трансферная шумиха на данном этапе очень точечная, она чаще всего пролетает мимо ушей. А, между тем, сумма будущих сделок уже перевалила за 300 млн евро и очень стремительно растет. Сегодня мы вспоминаем ТОП-5 игроков, которые летом точно сменят клуб.

Бенжамен Павар (из "Штутгарта" в "Баварию")

Сумма трансфера: 35 млн евро

Автор самого красивого гола на Чемпионате Мира появился в сборной Франции практически из ниоткуда, но за месяц стал настоящей звездой. Зимой "Бавария" объявила, что уже следующим летом Павар приедет в Мюнхен. По официальным данным, сумма трансфера составила 35 млн евро. Принесет ли Павар пользу "Баварии". Определенно да! Первое, что стоит отметить – Павар относится к категории футболистов, которые не включают режим "звезды" много работают и просто показывают плоды своей работы на поле. В этом плане адаптация самом титулованном клубе Германии должна пройти безболезненно. Второй важный фактор – "Бавария" активно перестраивается. Уже сейчас известно, что по окончанию сезона в Мюнхене, скорее всего, не останутся Рафинья и Жером Боатенг. Кроме того, центр защиты "Баварии" не внушает уверенности даже тогда, когда внутри штрафной играет Хуммельс. Все это дает Павару невероятно высокие шансы на попадание в основу. А если учитывать тот факт, что он универсал – то есть может одинаково удачно сыграть как на правом фланге, так и в центре, можно предполагать, что действующий чемпион мира и вовсе станет ключевым звеном в новой обороне мюнхенцев. В текущем сезоне Павар сыграл 22 поединка в составе "Штутгарта", 81% из которых пришлись на основной состав.

Родриго Гоэс (из "Сантоса" в "Реал" Мадрид)

Сумма трансфера: 45 млн евро

Мадридский "Реал" объявил о покупке очередного бразильского таланта из "Сантоса" еще летом. По сообщениям авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 45 млн евро, что довольно много для игрока его возраста (сейчас футболисту 18 лет). В начале игрового года в стан "сливочных" пришел еще один многообещающий бразильский левый вингер Винисиус Жуниор, и смог весьма неплохо заиграть на фоне не самой яркой атаки "Реала" времен Сантьяго Солари. На Родриго возлагают не меньшие надежды. Он тоже играет на позиции вингера, при чем как левого, так и правого. Кроме того, неплохо действует под форвардом, а в случае необходимости может сыграть и в центре нападения. Главной особенностью футболиста (во всяком случае пока) является дриблинг. В среднем он исполняет 4 удачные обводки за матч, при чем эта цифра стремительно растет с возрастом. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Родриго забил в ворота противников 8 голов в 38 поединках, став при этом одним из лучших бомбардиров "Сантоса". Нет никаких гарантий, что он сразу же осядет в "Реале", а не пойдет по арендам. Пока единственным аргументом в пользу игрока является выплаченная за него сумма. О других достоинствах говорить не стоит, так как мы просто не знаем, как Родриго заиграет в среде европейского футбола.

Эдер Милитао (из "Порту" в "Реал" Мадрид)

Сумма трансфера: 50 млн евро

Самой дорогой продажей в истории "Порту" является не Хамес Родригес, и не Халк. Теперь это почетное звание (возможно, не на долго) будет носить молодой бразильский центральный защитник Эдер Милитао. Тенденции современного футбола таковы, что на защитных позициях все чаще ценятся универсалы, которые могут и в атаку сбегать, и гол забить, и сзади сыграть очень надежно. Эдер Милитао соединяет в себе все эти качества. За 50 млн, которые "Реал" выплатил "Порту", сливочные получают: (а) универсализм – то есть игрока, который может играть как справа, так и в центре обороны; (б) скорость – Эдер Милитао обладает очень высокой скоростью, как для центрального защитника, потому ему не сложно подключаться к атакам в случае игры на правом фланге; (в) хорошую игру в воздухе и на перехватах – несмотря на то, что рост Милитао составляет всего 186 см, он может легко перепрыгнуть любого таранного форварда, а также навести шороху в чужой штрафной во время исполнений стандартов (по информации WhoScored, бразилец выигрывает в среднем 4,2 верховых единоборства за матч). Если умножить все это на возраст Серхио Рамоса, то путь Милитао в основу "Реала" не выглядит очень уж долгим.

Френки Де Йонг (из "Аякса" в "Барселону")

Сумма трансфера: 75 млн евро

Пока Маттейе Де Лигт не может договориться со своим известных агентом Мино Райолой куда же ему уйти этим летом, еще один звездный игрок "Аякса" уже формально сменил клуб. Прошлым летом "Барселона" предлагала за талантливого нидерландца в районе 60 млн евро, но "божьих сыновей" такие расклады не устроили. Спустя полгода каталонцы все же смогли выкупить голландца за 75 млн евро и не прогадали, так как после его феерического выступления в матчах Лиги Чемпионов (где Де Йонг просто съел обладателя золотого мяча Модрича), "Аякс" мог просить за молодого центрального полузащитника около 100 млн евро. Почему же Де Йонг так ценен? Ответ прост, и его озвучивали не раз – универсализм! Голландец одинаково продуктивен в разных ролях –волнорез, плеймейкер и даже центральный защитник – не важно. Де Йонг готов сыграть на любой позиции в центре поля и везде принесет пользу. Сравнение с великим Йоханом Кройфом? Да, он неплох! Но Кройф уже в прошлом, а сейчас сравнения приходятся на Бускетса. Именно его Де Йонг должен со временем заменить в "Барсе". И многие эксперты говорят, что ему это удастся, так как уже сейчас Френки способен вести и оборонительную и атакующую игру команды.

Лукас Эрнандес (из "Атлетико" в "Баварию")

Сумма трансфера: 80 млн евро

О трансфере Лукаса Эрнандеса мы уже говорили в отдельном материале, потому все, что нам остается, это повторить основные моменты. Во-первых, француз стал самым дорогим защитником в истории (да, рекорд Ван Дейка побит) и самым дорогим приобретением в истории "немецкого Голливуда". Во-вторых, Эрнандес очень нужен "Баварии" с точки зрения проблемных позиций. Как мы уже говорили в блоке о Бенжамене Паваре, Мюнхен активно перестраивается, особенно это заметно в защитной линии, а Эрнандес – это универсал, которые очень успешно играет как слева, так и в центре обороны. Таким образом, находится достойный конкурент Алабе, для которого нет альтернативы на левом фланге обороны, и закрывается проблема центра, где Боатенг и Хуммельс уже давно играют в довольно слабый (по сравнению со своим былым уровнем) футбол. В-третьих – нельзя забывать о глубине скамейки, которая в "Баварии", заканчивает ровно тогда, когда речь идет о высококачественных защитниках.

Ждем распродажи "Аякса", окончательное решение по Гризманну и "Барселоне", а трансферных бомб от "Реала". Обо всем этом уже скоро на нашем сайте.