Трансферное окно во Франции откроется 8 июня

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Трансферное окно во Франции откроется 8 июня

Профессиональная футбольная лига Франции сообщила о том, когда откроется трансферное окно.

В понедельник, 8 июня, откроется внутреннее окно, во время которого клубы смогут регистрировать переходы только из французских клубов. С 1 июля и до конца сентября трансферы будут проходить в обычном режиме.

Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признан ПСЖ.

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