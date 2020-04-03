Трансферный бюджет "Тоттенхэма" будет урезан из-за коронавируса
Лондонскому "Тоттенхэму" придётся пойти на сокращение летнего трансферного бюджета из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
По информации Daily Mail, финансовое положение "шпор" серьёзно пошатнулось из-за приостановки сезона.
Во-первых, клуб по-прежнему отдаёт кредиты за строительство стадиона. Во-вторых, сложившаяся ситуация вряд ли позволит заключить выгодный контракт на нейминг арены. В третьих, отмена матчей привела к ощутимой дыре в доходной части бюджета.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассчитывает усилить оборону и атаку ближайшим летом.
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|Челси
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|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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