Трансферный бюджет "Тоттенхэма" будет урезан из-за коронавируса

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Трансферный бюджет "Тоттенхэма" будет урезан из-за коронавируса

Лондонскому "Тоттенхэму" придётся пойти на сокращение летнего трансферного бюджета из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По информации Daily Mail, финансовое положение "шпор" серьёзно пошатнулось из-за приостановки сезона.

Во-первых, клуб по-прежнему отдаёт кредиты за строительство стадиона. Во-вторых, сложившаяся ситуация вряд ли позволит заключить выгодный контракт на нейминг арены. В третьих, отмена матчей привела к ощутимой дыре в доходной части бюджета.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассчитывает усилить оборону и атаку ближайшим летом.

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