Трансферный комитет "Локомотива" обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков

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Трансферный комитет "Локомотива" обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков

"Локомотив" продолжает исследовать рынок в поисках новых футболистов.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", трансферный комитет клуба обсуждал кандидатуры трех потенциальных новичков.

Речь идет о левом защитнике "Аталанты" Аркадиуше Реке, полузащитнике "Лацио" Милане Баделе и форварде ЛАСК Марко Рагузе.

Трансферная стоимость Баделя оценивается в 2,5 миллиона евро, Реки - 2,4 млн, Рагузы - 1,3 млн.

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