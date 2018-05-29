Трансферный консультант "Барселоны": "Мне нравится Рабьо"

Трансферный консультант каталонской "Барселоны" Ариедо Брайда назвал футболиста, которого бы он подписал для "сине-гранатовых".

"В последнее время я не очень сильно слежу за трансферным рынком, но мне очень нравится Адриан Рабьо. Это игрок самого высокого уровня", - приводит слова Брайды fichajes.com.

В завершившемся сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 49 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Барселона" включилась в борьбу с "Реалом" за хавбека "Ювентуса". | soccernews.ru