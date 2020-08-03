Трансферный рынок в условиях пандемии: как ведут себя клубы в условиях жесткой экономии?

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Трансферный рынок в условиях пандемии: как ведут себя клубы в условиях жесткой экономии?

Сезон 2019/20 завершается на футбольном поле, хотя несколько месяцев назад это казалось практически невозможным. Да, многим топ-клубам еще нужно доигрывать еврокубковую кампанию, и параллельно не прекращается кропотливая работа по усилению состава. Работать приходится в условиях аномального трансферного окна из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Пандемия существенно уменьшила основные источники доходов. Простой стадионов, отсутствие телетрансляций, парализованная работа клубных музеев (для нас это дикость, но в Европе на этом реально зарабатывают) – все это отразилось и на стоимости переходов. Гиганты английской Премьер-лиги традиционно тратят больше всех, правда, с сохранением финансового баланса.

Лондонский "Челси" выполняет роль "хедлайнера" трансферного лета 2020. Роман Абрамович выделил 93 миллионов евро, чтобы пригласить трех звездных новичков, и это далеко не предел для "пенсионеров". Стратегическое приобретение Кая Хавертца находится на завершающей стадии (по информации авторитетных СМИ). 21-летняя жемчужина немецкого футбола достанется "cиним" за 80-90 млн. Фактически столько же было потрачено на Зиеша и Вернера. Соглашение в отношении бывшего вингера "Аякса" (40 млн) закрыли прошлой зимой, а форвард "Лейпцига" пришел после карантина, когда большинство клубов старается экономить или предпочитает обмен. Тимо перебрался на "Стэмфорд Бридж" за 53 млн евро, но есть важный нюанс – немного раньше "Атлетико" активировал опцию выкупа Мораты (56 млн евро), поэтому трансфер испанца покрыл расходы на немецкого бомбардира. Более того, рокировка форвардов принесла "Челси" дополнительные 3 млн евро. Потенциальный трансфер Облака, который может превратиться в самого дорогого кипера в истории, также зависит от нескольких факторов. "Матрасники" не собирается отпускать своего лидера менее чем за 120 млн евро. "Пенсионерам" придется продавать. Первый претендент на выход – Кэпа Аррисабалага, за которого собираются выручить 30-40 миллионов. Интересно, что два года назад молодой баск приходил за все 80. Маркос Алонсо может освободить место для своего младшего земляка – 22-летнего Марка Кукурельи. Последний стал примером бездарной трансферной политики "Барселоны", которая оценила его в 10 млн евро. "Хетафе", конечно, выкупил талантливого испанца, а теперь собирается заработать втрое больше. Это половина годового бюджета мадридского клуба, поэтому президент Мигель Анхель Торрес оформил бы соглашение года.

"Манчестер Сити", избежав двухлетней дисквалификации из Лиги Чемпионов и многомиллионного штрафа, активизировался на рынке, хотя и не тратит сравнительно больших сумм. Спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн на гениально выгодных условиях подписал нападающего "Валенсии" Феррана Торреса. Цена вопроса – 23 млн евро, максимум 40 с учетом бонусов. Один из крупнейших "проспектов" Испании достался шейхам фактически за бесценок. Куда смотрели "Реал" с "Барсой", остается загадкой. Натан Аке также усилил "Сити" за 45 млн евро – это не намного меньше стоимости Менди (57 млн), Стоунза (55 млн) или Уокера (51 млн).

В Италии традиционно громче всех "обновляются" "Интер" и "Ювентус". Последний пошел по пути обменов – подписал Артура, но потерял Пьянича. На первый взгляд, от этого соглашения больше выиграла "Барселона", заработав 12 млн, однако у бразильца впереди еще много лет игры на высоком уровне, чего не скажешь о боснийце. Говорят, что бартеры между этими клубами не завершились. А вот главный конкурент "старой синьоры" – "Интер" – усилился защитником "Реала" Ашрафом Хакими (40 млн евро). "Нерадзури" получили средства на молодого марокканца от продажи Икарди в ПСЖ (60 млн). Опять же, никто не вылезает за рамки бюджета – что заработал, то и потратил. Да, Наполи выложил 50 млн евро за Осимхена без существенных поступлений, но почти гарантированный трансфер Кулибали должен сохранить положительное сальдо.

Барса также выбрала жесткую экономию. Бартомеу заморозил переговоры по Лаутаро и не собирается платить за Неймара – только обмены. Правда, каталонский гранд зимой подписал трех талантливых игроков: Тринкау (31 млн евро), Педро (5 млн евро) и Матеуса Фернандеса (7 млн евро). Президент в недавнем интервью отметил, что появление новичков зависит от продажи собственных исполнителей. 200 млн евро убытков из-за пандемии – огромная проблема даже для вице-чемпиона Испании, который в прошлом году хвастался рекордными доходами (более 1 млрд евро). "Реал" Мадрид сосредоточился на реконструкции "Сантьяго Бернабеу", впрочем, трансферная кампания "бланкос" напрямую связана с продажей арендованных игроков. Об этом мы поговорим в следующих материалах.

В Германии "Боруссия" продолжает подписывать британских ноунейм, которые превращаются в больших звезд, а Бавария ставит на уже сформированных игроков. Многострадальный трансфер Сане из "Манчестер Сити" обошелся "Ротэн" в 45 млн евро. Частично компенсировать расходы, возможно, поможет продажа Тьяго Алькантары. Чемпионы Германии готовы проститься с испанским плеймейкером в обмен на 30 млн евро. Немецкие СМИ уверяют, что его уход – вопрос времени.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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