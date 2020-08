Трансферный рынок в условиях пандемии: как ведут себя клубы в условиях жесткой экономии?

Сезон 2019/20 завершается на футбольном поле, хотя несколько месяцев назад это казалось практически невозможным. Да, многим топ-клубам еще нужно доигрывать еврокубковую кампанию, и параллельно не прекращается кропотливая работа по усилению состава. Работать приходится в условиях аномального трансферного окна из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Пандемия существенно уменьшила основные источники доходов. Простой стадионов, отсутствие телетрансляций, парализованная работа клубных музеев (для нас это дикость, но в Европе на этом реально зарабатывают) – все это отразилось и на стоимости переходов. Гиганты английской Премьер-лиги традиционно тратят больше всех, правда, с сохранением финансового баланса.

Лондонский "Челси" выполняет роль "хедлайнера" трансферного лета 2020. Роман Абрамович выделил 93 миллионов евро, чтобы пригласить трех звездных новичков, и это далеко не предел для "пенсионеров". Стратегическое приобретение Кая Хавертца находится на завершающей стадии (по информации авторитетных СМИ). 21-летняя жемчужина немецкого футбола достанется "cиним" за 80-90 млн. Фактически столько же было потрачено на Зиеша и Вернера. Соглашение в отношении бывшего вингера "Аякса" (40 млн) закрыли прошлой зимой, а форвард "Лейпцига" пришел после карантина, когда большинство клубов старается экономить или предпочитает обмен. Тимо перебрался на "Стэмфорд Бридж" за 53 млн евро, но есть важный нюанс – немного раньше "Атлетико" активировал опцию выкупа Мораты (56 млн евро), поэтому трансфер испанца покрыл расходы на немецкого бомбардира. Более того, рокировка форвардов принесла "Челси" дополнительные 3 млн евро. Потенциальный трансфер Облака, который может превратиться в самого дорогого кипера в истории, также зависит от нескольких факторов. "Матрасники" не собирается отпускать своего лидера менее чем за 120 млн евро. "Пенсионерам" придется продавать. Первый претендент на выход – Кэпа Аррисабалага, за которого собираются выручить 30-40 миллионов. Интересно, что два года назад молодой баск приходил за все 80. Маркос Алонсо может освободить место для своего младшего земляка – 22-летнего Марка Кукурельи. Последний стал примером бездарной трансферной политики "Барселоны", которая оценила его в 10 млн евро. "Хетафе", конечно, выкупил талантливого испанца, а теперь собирается заработать втрое больше. Это половина годового бюджета мадридского клуба, поэтому президент Мигель Анхель Торрес оформил бы соглашение года.

