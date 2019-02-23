Трансферный запрет "Челси" помешает "Реалу"
Запрет "Челси" на регистрацию новых игроков не позволит "Реалу" купить футболиста лондонского клуба Эдена Азара, передает Marca.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб хочет купить бельгийца в летнее трансферное окно. Однако из-за двухлетнего запрета "Челси" вряд ли позволит продать Азара.
Кроме того, лондонский клуб потерял возможность арендованного полузащитника Матео Ковачича.
Азар перешел в "Челси" в 2012 году из "Лилля". "Челси" занимает 6 место турнирной таблицы, имея в активе 50 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|26
|39
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Эвертон
|27
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Бернли
|27
|30
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11