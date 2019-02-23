Трансферный запрет "Челси" помешает "Реалу"

Запрет "Челси" на регистрацию новых игроков не позволит "Реалу" купить футболиста лондонского клуба Эдена Азара, передает Marca.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб хочет купить бельгийца в летнее трансферное окно. Однако из-за двухлетнего запрета "Челси" вряд ли позволит продать Азара.

Кроме того, лондонский клуб потерял возможность арендованного полузащитника Матео Ковачича.

Азар перешел в "Челси" в 2012 году из "Лилля". "Челси" занимает 6 место турнирной таблицы, имея в активе 50 баллов.

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