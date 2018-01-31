Трансферу Икарди в "Реал" помешал Зидан

В зимнее трансферное окно форвард миланского "Интера" Мауро Икарди не перейдет в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что в подписании 24-летнего нападающего "нерадзурри" был заинтересован президент королевского клуба Флорентино Перес. Однако против любых подписаний в январе выступил главный тренер его команды Зинедин Зидан. При этом в "Реале" не исключают, что переход Икарди может состояться по окончанию текущего сезона.

Напомним, на тренировке "Реала" Бэйл работал по индивидуальной программе. | soccernews.ru