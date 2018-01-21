Трансферы Мхитаряна и Санчеса будут завершены в понедельник-вторник

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедалексис санчесгенрих мхитарян

Трансферы Мхитаряна и Санчеса будут завершены в понедельник-вторник

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес в ближайшее время будет обменен армянского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, сообщает BBC.

По сведениям издания, обоим футболистам для завершения трансферное нужно обновить свои разрешения на работу. Таким образом переходы игроков состоятся в понедельник или вторник.

29-летний Санчес и 29-летний Мхитарян поменяются клубами без доплат.

Не пропустите: Санчес прибыл на медосмотр в "МЮ". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов