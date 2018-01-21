Трансферы Мхитаряна и Санчеса будут завершены в понедельник-вторник

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес в ближайшее время будет обменен армянского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, сообщает BBC.

По сведениям издания, обоим футболистам для завершения трансферное нужно обновить свои разрешения на работу. Таким образом переходы игроков состоятся в понедельник или вторник.

29-летний Санчес и 29-летний Мхитарян поменяются клубами без доплат.

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