Траоре не исключил трансфер в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Лиона" Бертран Траоре не исключил, что однажды может стать игроком "Манчестер Юнайтед".

"Согласился бы я, будучи воспитанником "Челси", перейти в "МЮ"? Я собираюсь усердно трудиться. Если появится такая возможность, почему нет?" - сказал 22-летний уроженец Буркина-Фасо.

Напомним, что накануне гол Траоре помог "Лиону" сокрушить "Сент-Этьен". | http://soccernews.ru