Траоре не исключил трансфер в "Манчестер Юнайтед"

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Траоре не исключил трансфер в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Лиона" Бертран Траоре не исключил, что однажды может стать игроком "Манчестер Юнайтед".

"Согласился бы я, будучи воспитанником "Челси", перейти в "МЮ"? Я собираюсь усердно трудиться. Если появится такая возможность, почему нет?" - сказал 22-летний уроженец Буркина-Фасо. 

Напомним, что накануне гол Траоре помог "Лиону" сокрушить "Сент-Этьен". | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
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