Траоре прокомментировал свой переход в "Манчестер Юнайтед"
Новичок "Манчестер Юнайтед" Амад Траоре высказался о своём трансфере из "Аталанты" в манкунианский клуб.
Напомним, что "красные дьяволы" купили ивуарийца за 21 миллион евро, сумма сделки может вырасти до 30 миллионов за счёт бонусов.
18-летний футболист заключил с "МЮ" контракт до июня 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.
"Я с лета ждал осуществления своей мечты - перехода в "Манчестер Юнайтед". Я очень амбициозен и хочу многого добиться в футболе. После разговора с тренером я понял, что присоединился к идеальному клубу. Здесь большое количество отличных игроков. Обещаю, что буду ежедневно усердно работать, чтобы учиться у них и развиваться. Кроме того, у команды фантастические тренеры. Мы регулярно общались, и они уже дали мне много хороших советов. У меня было время подготовиться к этому шагу, как физически, так и морально, и я очень много работал, чтобы перейти в этот удивительный клуб", - сказал Траоре.
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