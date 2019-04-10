Trasnfermarkt составил символическую сборную самых дорогих российских футболистов в возрасте до 21 года

Теги фёдор чаловиван игнатьевмагомед-шапи сулеймановалександр максименкоиван обляков

Trasnfermarkt составил символическую сборную самых дорогих российских футболистов в возрасте до 21 года

Авторитетный портал Trasnfermarkt представил символическую сборную, в которую вошли самые дорогие молодые футболисты из России.

В расчёт брались только те игроки, возраст которых на сегодняшний день не превышает 21 года.

Вратарь: Александр Максименко ("Спартак", 3 млн евро);

Защитники: Николай Рассказов ("Спартак", 2 млн евро), Никита Калугин ("Сочи", 0,5 млн евро), Роман Евгеньев ("Динамо", 0,7 млн евро), Михаил Лысов ("Локомотив", 1,2 млн евро);

Полузащитники: Александр Ломовицкий ("Спартак", 1,5 млн евро), Иван Обляков (ЦСКА, 5 млн евро), Константин Кучаев (ЦСКА, 2 млн евро), Магомед-Шапи Сулейманов (2,8 млн евро);

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, 10 млн евро), Иван Игнатьев ("Краснодар", 4 млн евро).

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