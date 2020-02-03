Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1

Главной особенностью зимнего трансферного окна можно считать то, что заполучить звезду мирового масштаба в этот период не так уж и легко – клубы не спешат расставаться со своими лидерами, да и ценник понижать ни в какую не хотят. Тем не менее, прошедшее европейское трансферное окно подарило нам немало интересных событий. В следующих материалах мы попытаемся подвести итоги этой "безудержной вакханалии". Сегодня поговорим о Германии и Италии!

Немецкая машина завелась на всю Европу

Только ленивый не слышал и не говорил о нем с восторгом – речь, конечно же, об этом сумасшедшем норвежце. Только 10-й в рейтинге самых дорогих трансферов зимы Эрлинг Холланд стоил "Боруссии" Дортмунд 20 млн евро. Это дешевле, чем, скажем, "Герта" заплатила "Милану" за Пёнтека, который за весь сезон в Серии "А" забил меньше, чем 19-летний норвежец в первых двух матчах немецкой Бундеслиги. Ну, ок! Говорят, что Дортмунд кинул еще примерно столько же на комиссию для отца Холанда (10 млн евро) и агента Мино Райолы (по разным данным до 15 млн). Плюс 6 млн евро зарплаты в год, которая на третий сезон должна вырасти до 8. Но все это перекрывает его фантастическая статистика на данный момент. Между прочим, уже исторический рекордсмен Бундеслиги! Как рвал всех в австрийской Бундеслиге, забивая более 1 гола в среднем за игру, так и продолжил в немецкой. В субботу вот, например, снова дубль плюс заработанный пенальти для Ройса. Холанд уже забил 7 голов (из 8 ударов!) за первые 3 официальных матча, "Боруссия" при нем неизменно забивала по 5 мячей за матч. Норвежский вундеркинд отмечается чаще, чем каждые 20 минут в чемпионате Германии, и уже успел войти в ТОП-10 бомбардиров сезона, хотя дебютировал с первых минут лишь в третьей своей игре. Проблемой может быть то, что Райола вписал в контракт смешную сумму отступных в размере 75 млн евро (для сравнения "Реал" и "Барселона" для своих юных новичков прописывают клаусулу на 300 и более миллионов евро). Но пока все хорошо. "Боруссия" также арендовала за 1 млн евро Эмре Джана из "Ювентуса". А вот трансферы на выход – также чемпионские. Удалось получить от "Вильярреала" 23 млн евро за Пако Алькасера, который стал лишним после прихода Холанда. Еще на 20 млн пополнил клубные счета Юлиан Вайгль, который неожиданно перешел в ряды "Бенфики". Брун Ларсен и "Хоффенхейм" принесли дополнительные 9 млн. Только "Спортинг" из Лиссабона зимой заработал больше – и то благодаря продаже Фернандеша в МЮ.

7/3 - Erling #Haaland is the first player in the #Bundesliga history to score 7 goals in his first 3 appearances. He has scored with each of his first 7 shots on target. Haalelujah. @BlackYellow #BVBFCU pic.twitter.com/XCYuhZHqt2 — OptaFranz (@OptaFranz) February 1, 2020

Заслуживает внимания тот факт, что Бундеслига в целом скупилась на почти 200 млн евро, практически ничем не уступая ведущим чемпионатам Европы. Берлинская "Герта" потратила больше в мире – 78 млн. Юрген Клинсманн, впрочем, не может радоваться так, как Фавр. Трансферный рекорд Пёнтек в дебютной игре за 27 минут так и не смог сломать жалкую статистику столичной команды (0 ударов в створ ворот и сухая ничья против "Шальке"). Планы руководства четкие – стабильно играть в еврокубках, но пока "Герта" вдвое ближе к зоне вылета, чем к Лиге Европы. Пока "Бавария" традиционно вытаскивала по арендам игроков топ-клубов Испании (Одриосола пришел из "Реала" на позицию правого защитника), другие знаковые трансферы проводил "РБ Лейпциг". Лидер "Динамо" Загреб Данни Ольмо, на которого претендовали все сильные мира сего, достался лишь за 20 млн евро (тогда как своих игроков продали на 28). Анхелиньо оказался вне планов Хосепа Гвардиолы на сезон, перейдя в аренду с правом выкупа за 30 млн евро. В целом же Бундеслига потратила на 113 млн евро больше, чем получила по продажам. Германия уступила только АПЛ и Серии "А", подняв свой трансферный рекорд на 94 миллиона.

Миланские команды устанавливают трансферные тренды Италии. Но "Наполи" и "Юве" не отстают

Златан Ибрагимович в свои 38 оказывает огромное влияние на бывшую команду. И здесь речь не только о 2 забитых голах, ведь они пока не были даже решающими. "Милан" выиграл 5 матчей подряд, а в последнем туре сыграл вничью, все еще не проигрывая со шведом на поле. Дядя, который уже вполне мог быть тренером, становится лучшим в своей команде по скорости рывка (в матче против "Брешии" она составляла 32,31 км/ч). Мечты о Лиге Чемпионов снова оживают (хотя, не в этом сезоне, конечно!), а харизматичный новичок и не может бороться за что-то меньше. Благодаря приходу Ибры продали Пёнтека и ворвались в топ-5 клубов Европы с лучшим финансовым плюсом этого трансферного окна (29 млн евро).

"Интер" за 20 млн евро подписал самого креативного игрока АПЛ за последние лет 5, и это не шутки или хроника 90-х. Трансфер Кристиана Эриксена – просто ТОП. А дешевые подписания Янга и Мозеса придут молодой команде необходимый опыт игры на топ-уровне. Конте продолжает собирать звезд чемпионата Англии в своей команде, собирается бросить вызов "Ювентусу" в борьбе за Скудетто. Не получилось подписать лишь Жиру, поскольку "Челси" также рухнул с целью №1 и не нашел ни одной альтернативы – Кавани и Мертенса начали торговать слишком поздно.

Ювентус отдал "Аталанте" за 19-летнего вингера Кулушевски невероятные 35 млн евро. Конечно, 5 голов и 7 ассистов в текущем сезоне Серии "А" за Парму – очень достойный результат, но не рано вываливать такие суммы? Манджукича лишились бесплатно, на аренде Джана заработали 1 млн, отдали в другие клубы Перина с Пьяцу – Марко стоил немало (23 млн евро), но заиграть в Турине так и не смог. "Наполи" по рекордным для себя зимними затратами оказался вторым в Европе после "Герты" (65,5 млн евро), но его приобретение как-то не очень впечатляют. Словак Лоботка за 20 млн евро, Петанья, который останется играть за СПАЛ (еще 17 лямов), Рахмани и Демме за 26 млн вместе. Взяли практически всех, кого хотел спортивный директор Джунтоли, однако в среде неаполитанских фанатов особой эйфории не слышно, мол, "тот же "Интер" берет чемпионов, а мы – игроки второй категории". Боссам, видимо, виднее – глянем, что из этого получится. Ситуация в Неаполе патовая, нужно вылезать из ямы!