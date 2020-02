Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1

Главной особенностью зимнего трансферного окна можно считать то, что заполучить звезду мирового масштаба в этот период не так уж и легко – клубы не спешат расставаться со своими лидерами, да и ценник понижать ни в какую не хотят. Тем не менее, прошедшее европейское трансферное окно подарило нам немало интересных событий. В следующих материалах мы попытаемся подвести итоги этой "безудержной вакханалии". Сегодня поговорим о Германии и Италии!

Немецкая машина завелась на всю Европу

Только ленивый не слышал и не говорил о нем с восторгом – речь, конечно же, об этом сумасшедшем норвежце. Только 10-й в рейтинге самых дорогих трансферов зимы Эрлинг Холланд стоил "Боруссии" Дортмунд 20 млн евро. Это дешевле, чем, скажем, "Герта" заплатила "Милану" за Пёнтека, который за весь сезон в Серии "А" забил меньше, чем 19-летний норвежец в первых двух матчах немецкой Бундеслиги. Ну, ок! Говорят, что Дортмунд кинул еще примерно столько же на комиссию для отца Холанда (10 млн евро) и агента Мино Райолы (по разным данным до 15 млн). Плюс 6 млн евро зарплаты в год, которая на третий сезон должна вырасти до 8. Но все это перекрывает его фантастическая статистика на данный момент. Между прочим, уже исторический рекордсмен Бундеслиги! Как рвал всех в австрийской Бундеслиге, забивая более 1 гола в среднем за игру, так и продолжил в немецкой. В субботу вот, например, снова дубль плюс заработанный пенальти для Ройса. Холанд уже забил 7 голов (из 8 ударов!) за первые 3 официальных матча, "Боруссия" при нем неизменно забивала по 5 мячей за матч. Норвежский вундеркинд отмечается чаще, чем каждые 20 минут в чемпионате Германии, и уже успел войти в ТОП-10 бомбардиров сезона, хотя дебютировал с первых минут лишь в третьей своей игре. Проблемой может быть то, что Райола вписал в контракт смешную сумму отступных в размере 75 млн евро (для сравнения "Реал" и "Барселона" для своих юных новичков прописывают клаусулу на 300 и более миллионов евро). Но пока все хорошо. "Боруссия" также арендовала за 1 млн евро Эмре Джана из "Ювентуса". А вот трансферы на выход – также чемпионские. Удалось получить от "Вильярреала" 23 млн евро за Пако Алькасера, который стал лишним после прихода Холанда. Еще на 20 млн пополнил клубные счета Юлиан Вайгль, который неожиданно перешел в ряды "Бенфики". Брун Ларсен и "Хоффенхейм" принесли дополнительные 9 млн. Только "Спортинг" из Лиссабона зимой заработал больше – и то благодаря продаже Фернандеша в МЮ.

7/3 - Erling #Haaland is the first player in the #Bundesliga history to score 7 goals in his first 3 appearances. He has scored with each of his first 7 shots on target. Haalelujah. @BlackYellow #BVBFCU pic.twitter.com/XCYuhZHqt2