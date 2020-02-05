Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 2

Мы продолжаем рассказывать о итогах зимнего трансферного окна в ТОП-лигах. Прошлый раз наши взоры остановились на Германии и Италии, сегодня заглянем в страны, где клубный футбол традиционно считается сильнейшим в мире – Англию и Испанию.

В Англии традиционно бросаются деньгами, но ТОПы в этом почти не участвуют!

Премьер-лига сохранила позиции лидера по количеству трат, подбросив на счета других клубов 221 млн евро, но здесь больше феерили клубы второго эшелона. "Манчестер Юнайтед" очень хотел Холанда, однако ограничился Бруну Фернандешом за 55 млн евро плюс бонусы – дороже в Англии никто не покупал. Зато на роль забивного форварда "красные дьяволы" позвали из Китая Одиона Игало. Его также хотели Моуринью (как временную замену травмированному Кейну) в "Тоттенхэм" и Конте в "Интер". В 2019-м нигериец отказал "Барселоне", поскольку каталонцы предлагали только вариант резервиста для второго лучшего бомбардира чемпионата Китая (21 гол). Сульшер искал того, кто "готов сломать нос или палец ради голов", однако трудно понять, зачем МЮ 30-летний игрок, результативность которого пошла на спад (10 забитых мячей в текущем сезоне), даже учитывая, что это только аренда. Неужели опыт выступлений в АПЛ сыграл решающую роль? Напомним, что Игало несколько лет назад неплохо проявил себя в "Уотфорде".

"Манчестер Сити" не сделал никаких движений на вход, хотя болельщики умоляли о подписании нового центрбека. Как это ни странно, но действующие чемпионы Англии сейчас имеют очень скромный трансферный бюджет. Истории с финансовым фэйр-плей и угрозой исключения из Лиги Чемпионов повлияли на то, что Фернандиньо играет в центре обороны и а молодые воспитанники получают шансы от главного тренера. Клуб требует финансового баланса, и это только способствует позициям таких ребят, как Александр Зинченко – в условиях старой игры Пепу бы просто приобрели нового левого защитника за рекордную сумму, а украинец пошел бы по стопам Анхелиньо и уехал в менее статусный клуб. "Арсенал" провел подобную трансферную зиму, но все же взял себе хоть кого-то. "Канониров" снова упрекают, что те подписывает игроков, по сути никому больше не нужных (Мари и Соареш пришли в аренду). В январе ходили активные слухи о том, что Артета очень хочет купить Матвиенка из донецкого "Шахтера".

"Вест Хэм" подписал Боуэна за более 21 млн евро плюс бонусы, с которыми сумма может дотянуть до 30. Для клуба, который испытывает серьезные финансовые проблемы, это ощутимая инвестиция! Для "Халл Сити" это рекордная продажа. Боуэн должен обеспечить 5-7 голов до конца текущего сезона и помочь "молотобойцам" избежать вылета – сейчас подопечные Мойеса находятся в опасной зоне. Также удалось за каких-то 4,5 млн евро подписать опорника "Славии" Соучека, получившего за свой дебютный матч против "Борнмута" блестящие оценки тренера, британских СМИ, статистических порталов и фанатов.

"Тоттенхэма" ограбили на одного топ-игрока. Если учесть проблемы со здоровьем Кейна, то Моуринью остался без главного форварда и создателя (Эриксен, конечно, немного сдал на фоне всех трансферных слухов и завершения контракта, но был фундаментальным футболистам в предыдущие годы). Взамен Жозе получил левого вингера ПСВ Бергвейна за 30 млн евро и Жедсона Фернандеша (аренда из "Бенфики"). Неплохие трансферы молодых и очень перспективных, но это ли то, что было нужно в первую очередь? Реакция определенного разочарования Моуринью (со словами "я не буду врать, что меня не все устраивает на позиции форварда") говорит само о себе.

"Шеффилд Юнайтед" уже 5-й в чемпионате Англии, обойдя "Манчестер Юнайтед". Норвежский опорник Сандер Берге стал очередной частью большой распродажи "золотого Генка", который, как мы помним, провалился в текущем розыгрыше ЛЧ, но был грозной силой в прошлом чемпионате Бельгии. В дебютном же матче трансферный рекорд сенсации АПЛ (26 млн евро) стал лучшим по отборах и вошел в ТОП-3 по перехватами и единоборствами, и это за 68 минут на поле. ШЮ снова победил, пусть даже в ничейном матче благодаря ужасам голкипера "Кристал Пэлас".

Испания решила особо не тратиться!

"Барселона" так и не сумела подписать хоть кого-то на роль замены травмированному Луису Суаресу, поэтому фанаты остались недовольны. Сейчас Сетьену приходится называть главным трансфером "Барсы" возвращения Дембеле после травмы. "Больше чем клуб" отвалил 31 млн евро за юного вингера Тринкау, статистика которого даже в "Браге" не впечатляет как на подобную сумму – это, кстати, рекордная продажа в истории португальского клуба (в дальнейшем планируется отдельный материал, где мы попробуем узнать более глубоко, что же этот португалец из себя представляет). На первый взгляд – Жоау Фелиш на минималках. Сумма отступных также выглядит комично (полмиллиарда евро). Как будто кто-то будет готов отдать за него хотя бы 300 млн. Только у Месси (700 млн) и Гризманна (800 млн) клаусула больше! Португальский правый полузащитник, к слову, окончательно приедет в "Барсу" только летом.

Лидером расходов в Испании стал... другой каталонский клуб "Эспаньол" (более 40 млн евро). "Попугаям", правда, это не очень помогает. Во всяком случае пока! Самый дорогой новичок Рауль Де Томас (20 млн) уже забил дебютный гол, другие дебютанты Ембарба и Кабрера (входят в ТОП-10 зимних приобретений Примеры) также вышли в основе в дебютном матче, но гол экс-форварда "Реала" с пенальти от поражения на поле "Гранады" не уберег. Мадрид, кстати, уже традиционно потратился только на юного бразильца. За 18-летнего Рейнера Реал заплатил 30 млн евро, и это очень много! Неудивительно, что та же Италия (более 214 млн) оказалась значительно щедрее, чем Испания (129,55), которая все больше отдаляется от АПЛ. Еще немного и даже Франция, где тотальное молчание хранил единственный гранд ПСЖ, опередила бы Примеру – там один только "Монако" выбросил половину всего бюджета Лиги 1 (62 миллиона евро), традиционно скупив пачку юных и перспективных ноунеймов, самому старшему из которых в январе исполнился 21 год. По иронии судьбы, монегасков возглавляет испанец (!) Роберто Морено.