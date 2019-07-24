Травма Асенсио может повлиять на переход Себальоса в "Арсенал"

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Травма Асенсио может повлиять на переход Себальоса в "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не исключил, что мадридский "Реал" может отказать "канонирам" в трансфере полузащитника Дани Себальоса из-за травмы хавбека Марко Асенсио, который порвал крестообразные связки колена.

"Потеря Асенсио это плохая новость, как для "Реала", так и для нас. Пока не знаю, повлияет ли это на наши шансы приобрести Себальоса", - приводит слова Эмери Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" близок к договоренности по трансферу Себальоса за 30-35 миллионов евро. При этом "Реал" хочет сохранить за собой возможность обратного трансфера игрока.

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