Травма Бензема не серьезная. Он вернется к тренировкам в течении 2-3 дней

Теги франциякарим бенземареал мадрид

Травма Бензема не серьезная. Он вернется к тренировкам в течении 2-3 днейФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Как сообщает RMC Sport, форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема сможет вернуться к тренировкам через 2-3 дня. 

Напомним, что игрок получил травму в товарищеском матче против "Болгарии" (3:0). Опухшее бедро нападающего за ночь пришло в норму.

Отмечается, что Бензема точно примет участие на Евро, и, скорее всего, сможет помочь своей команде в стартовом матче чемпионата Европы против Германии.

Встреча французов с немцами состоится 15 июня, в Мюнхене.

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