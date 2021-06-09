Травма Бензема не серьезная. Он вернется к тренировкам в течении 2-3 дней

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Как сообщает RMC Sport, форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема сможет вернуться к тренировкам через 2-3 дня.

Напомним, что игрок получил травму в товарищеском матче против "Болгарии" (3:0). Опухшее бедро нападающего за ночь пришло в норму.

Отмечается, что Бензема точно примет участие на Евро, и, скорее всего, сможет помочь своей команде в стартовом матче чемпионата Европы против Германии.

Встреча французов с немцами состоится 15 июня, в Мюнхене.

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