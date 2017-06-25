Травма Бернарду Силвы оказалась несерьезной



Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что он не получил серьезную травму в матча Кубка Конфедераций против Новой Зеландии (4:0).

"Благодарю за сообщения в мою поддержку. С моим голеностопом все хорошо", – цитирует A Bola Силву.

Хавбек получил травму и был заменен по ходу игры. Ожидается, что Силва сможет сыграть в полуфинале турнира.

Напомним, что 22-летний Силва перешел в "Манчестер Сити" этим летом из "Монако" за 50 миллионов евро.

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