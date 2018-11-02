Травма де Брюйне: стали известны сроки восстановления игрока

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Травма де Брюйне: стали известны сроки восстановления игрока
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист пропустит от четырех до шести недель из-за повреждения левого колена. Эту травму он получил в матче Кубка лиги с "Фулхэмом" (2:0).

Таким образом, хавбек пропустит матчи чемпионата Англии с "Саутгемптоном", "Манчестер Юнайтед", "Борнмутом" и "Уотфордом", а также Лиги чемпионов с "Шахтером" и "Лионом".

Напомним, что в начале сезона бельгиец пропустил два месяца из-за травмы правого колена.

В этом сезоне 27-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" всего 4 матча и отдал 1 голевой пас.

Не пропустите: Гвардиола прокомментировал травму Де Брюйне. | http://soccernews.ru

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