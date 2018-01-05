Травма Диего Косты оказалась несерьёзной

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Травма Диего Косты оказалась несерьёзной

Травма колена нападающего "Атлетико" Диего Косты, полученная им в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Льейды", оказалась несерьёзной, сообщает AS.

По сведениям издания, 29-летний футболист уже тренируется в общей группе без каких-либо ограничений.

Таким образом, Коста сможет принять участие в матче 18-го тура Примеры против "Хетафе", который состоится в субботу в 15:00 по московскому времени. | http://soccernews.ru

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Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

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