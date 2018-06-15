Травма Дзагоева: появилась новая информация



Полузащитник сборной России Алан Дзагоев сегодня пройдет обследование МРТ, сообщают российские СМИ.

Напомним, что футболист травмировал заднюю поверхность бедра в матче Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0) и был заменен в середине первого тайма.

При таких травмах сроки восстановления обычно составляют около трех недель. Таким образом, ЧМ-2018, скорее всего, уже закончен для 27-летнего хавбека.

Не пропустите: Сборная России теряет Дзагоева. | http://soccernews.ru