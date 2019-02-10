Травма Головина: появилась новая информация
Хавбек "Монако" Александр Головин получил повреждение в игре против "Монпелье" (2:2).
Сообщается, что у футболиста выявили сильный ушиб голеностопа. Завтра игрок пройдет полное обследование, после чего станут известны точные сроки восстановления.
В текущем сезоне Головин забил два гола и сделал два ассиста в 21 поединке.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Монпелье
|23
|37
|5
|Сент-Этьен
|23
|37
|6
|Марсель
|24
|37
|7
|Ренн
|24
|36
|8
|Страсбур
|23
|35
|9
|Реймс
|24
|35
|10
|Ницца
|23
|34
|11
|Ним
|24
|33
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Тулуза
|24
|27
|15
|Нант
|23
|24
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|23
|18
|20
|Генгам
|23
|14