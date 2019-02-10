Травма Головина: появилась новая информация

Хавбек "Монако" Александр Головин получил повреждение в игре против "Монпелье" (2:2).

Сообщается, что у футболиста выявили сильный ушиб голеностопа. Завтра игрок пройдет полное обследование, после чего станут известны точные сроки восстановления.

В текущем сезоне Головин забил два гола и сделал два ассиста в 21 поединке.

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