Травма Хамеса оказалась несерьезной



Колумбийский полузащитник "Баварии" Хамес Родригес прошел медосмотр по поводу травмы, полученной в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Бешикташа" (5:0), сообщает официальный сайт клуба.

По итогам обследования у футболиста диагностированы небольшие проблемы с мышцами левой ноги. Через несколько дней он должен вернуться к полноценным тренировкам.

В этом сезоне 26-летний Родригес провел 24 матча, забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач.

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