Травма хавбека "Барселоны" оказалась не столь серьезной

Травма полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, полученная им в игре Международного кубка чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", оказалась не столь серьезной.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, углубленное медицинское обследование 24-летнего хавбека показало, что вместо предполагаемых двух месяцев восстановления от повреждения он пропустит лишь порядка 4-5 недель.

Напомним, на защитника "Барселоны" появился третий претендент из АПЛ. | soccernews.ru