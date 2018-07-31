Травма хавбека "Барселоны" оказалась не столь серьезной

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Травма хавбека "Барселоны" оказалась не столь серьезнойТравма полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, полученная им в игре Международного кубка чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", оказалась не столь серьезной.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, углубленное медицинское обследование 24-летнего хавбека показало, что вместо предполагаемых двух месяцев восстановления от повреждения он пропустит лишь порядка 4-5 недель.

Напомним,  на защитника "Барселоны" появился третий претендент из АПЛ. | soccernews.ru

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