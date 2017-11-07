Травма Икарди оказалась несерьёзной

Травма колена форварда "Интера" Мауро Икарди не носит серьёзного характера, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 24-летний аргентинец вернётся в строй уже к концу текущей недели.

Таким образом, Икарди сможет принять участие в матче 13-го тура Серии А против "Аталанты", который состоится 19 ноября.

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