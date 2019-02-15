Травма Икарди: появилась новая информация

Теги интер миланмауро икардитравмы

Травма Икарди: появилась новая информация

У нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди выявлено воспаление правого колена, сообщает официальный твиттер клуба.

Из-за этого повреждения аргентинский бомбардир не тренировался сегодня в общей группе, а занимался с физиотерапевтом.

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны. Ранее он пропустил матч 1/16 финала Лиги Европы с "Рапидом".

В текущем сезоне Икарди сыграл за "Интер" 28 матчей, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.

Также стоит отметить, что на этой неделе было решено лишить форварда капитанской повязки "нерадзурри", которая передана Самиру Хандановичу.

Не пропустите: СМИ: Икарди определился с новым клубом. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" - "Фрозиноне": видеотрансляция матча Серии А начнется в 22:30 мск

"Ювентус" - "Фрозиноне": видеотрансляция матча Серии А начнется в 22:30 мск

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 23 63
2 Наполи Наполи 23 52
3 Интер Милан Интер Милан 23 43
4 Милан Милан 23 39
5 Аталанта Аталанта 23 38
6 Рома Рома 23 38
7 Лацио Лацио 23 38
8 Торино Торино 23 34
9 Сампдория Сампдория 23 33
10 Фиорентина Фиорентина 23 32
11 Сассуоло Сассуоло 23 30
12 Парма Парма 23 29
13 Дженоа Дженоа 23 25
14 СПАЛ СПАЛ 23 22
15 Кальяри Кальяри 23 21
16 Удинезе Удинезе 23 19
17 Болонья Болонья 23 18
18 Эмполи Эмполи 23 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 23 16
20 Кьево Кьево 23 9
Полная таблица

топ-5 тегов