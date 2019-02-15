Травма Икарди: появилась новая информация
У нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди выявлено воспаление правого колена, сообщает официальный твиттер клуба.
Из-за этого повреждения аргентинский бомбардир не тренировался сегодня в общей группе, а занимался с физиотерапевтом.
Сроки восстановления футболиста пока неизвестны. Ранее он пропустил матч 1/16 финала Лиги Европы с "Рапидом".
В текущем сезоне Икарди сыграл за "Интер" 28 матчей, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.
Также стоит отметить, что на этой неделе было решено лишить форварда капитанской повязки "нерадзурри", которая передана Самиру Хандановичу.
Не пропустите: СМИ: Икарди определился с новым клубом. | http://soccernews.ru
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