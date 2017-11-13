Травма Иско оказалась несерьёзной

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Травма Иско оказалась несерьёзной

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал о состоянии здоровья полузащитника Иско.

По словам наставника "Фурии Рохи", травма четырёхглавой мышцы левого бедра, которую хавбек "Реала" получил в товарищеском матче против Коста-Рики, не носит серьёзного характера.

Лопетеги заявил, что Иско успеет восстановиться к мадридскому дерби с "Атлетико", которое состоится 18 ноября в рамках 12-го тура Примеры.

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