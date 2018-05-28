Травма Карвахаля оказалась не столь серьезной, его участие на ЧМ-2018 зависит от Лопетеги

У защитника "Реала" Дани Карвахаля появились шансы поехать на ЧМ-2018.

Как сообщает Marca, у футболиста выявили небольшой надрыв полусухожильной мышцы. Чтобы восстановиться от такого повреждения необходимо около трех недель. Испанцы проведут первую игру на мундиале через 19 дней.

Таким образом, наставнику сборной Испании Хулену Лопетеги в ближайшее время предстоит принять решение касательно участия Карвахаля в турнире.

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