Травма Лалланы оказалась несерьёзной

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травме полузащитника Адама Лалланы, полученной в недавнем матче против "Кристал Пэлас".

Как заявил наставник "красных", повреждение 29-летнего футболиста не носит серьёзного характера, поэтому он может вскоре вернуться в строй. Ориентировочные сроки восстановления составят несколько недель.

В этом сезоне из-за регулярных проблем со здоровьем Лаллана сыграл за "Ливерпуль" всего 13 матчей.

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