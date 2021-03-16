Травма Ларссона оказалась несерьезной
Травма форварда "Спартака" Джордана Ларссона оказалась не такой серьезной, как могло быть ,сообщает пресс-служба "красно-белых".
Напомним, 13 марта в матче 22 тура РПЛ с "Динамо" 23-летний нападающий получил повреждение приводящих мышц, его унесли с поля на носилках.
Сегодня швед принял участие в тренировке команды, он готовится к матчу с "Уралом".
У нас для вас хорошие новости!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 16, 2021
В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к #СпартакУрал pic.twitter.com/rGiX7Hrl6Z
Встреча между "Спартаком" и "Уралом" пройдет в четверг, 18 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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