Травма Ларссона оказалась несерьезной

Травма форварда "Спартака" Джордана Ларссона оказалась не такой серьезной, как могло быть ,сообщает пресс-служба "красно-белых".

Напомним, 13 марта в матче 22 тура РПЛ с "Динамо" 23-летний нападающий получил повреждение приводящих мышц, его унесли с поля на носилках.

Сегодня швед принял участие в тренировке команды, он готовится к матчу с "Уралом".

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В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к #СпартакУрал pic.twitter.com/rGiX7Hrl6Z — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 16, 2021

Встреча между "Спартаком" и "Уралом" пройдет в четверг, 18 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.