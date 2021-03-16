Травма Ларссона оказалась несерьезной

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Травма Ларссона оказалась несерьезнойТравма форварда "Спартака" Джордана Ларссона оказалась не такой серьезной, как могло быть ,сообщает пресс-служба "красно-белых".

Напомним, 13 марта в матче 22 тура РПЛ с "Динамо" 23-летний нападающий получил повреждение приводящих мышц, его унесли с поля на носилках.

Сегодня швед принял участие в тренировке команды, он готовится к матчу с "Уралом".

Встреча между "Спартаком" и "Уралом" пройдет в четверг, 18 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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