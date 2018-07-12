Травма лидера сборной Хорватии: появились новые подробности

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич прошел медицинское обследование по поводу травмы колена.

"Госпитализирован? Нет, это не подходящее слово, поскольку подразумевает нечто серьезное. Он же просто прошел МРТ, чтобы удостовериться, что его повреждение не оказалось серьезным. Надеемся, он сможет сыграть в финале", – сообщили в пресс-службе хорватской сборной.

Напомним, что хавбек получил повреждение в полуфинальном матче Чемпионата Мира-2018 против Англии (2:1).

На ЧМ-2018 29-летний Перишич провел 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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