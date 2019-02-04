Травма Лионеля Месси: появилась новая информация

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Травма Лионеля Месси: появилась новая информация

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды.

Напомним, что в субботнем матче с "Валенсией" 31-летний футболист получил болезненный удар по внутренней части правого бедра.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на собственные источники в каталонском клубе, с аргентинским бомбардиром всё в порядке, а его неучастие в тренировочных занятиях не более чем мера предосторожности.

Таким образом, Месси сыграет с "Реалом" в первом полуфинальном матче Кубка Испании, если его состояние не ухудшится.

Ближайшее Эль Класико состоится в среду, 6 февраля, на стадионе "Камп Ноу".

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