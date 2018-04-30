Травма Лукаку оказалась несерьёзной

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку получил травму голеностопа во вчерашнем матче с "Арсеналом".

Однако, как сообщает The Guardian, повреждение 24-летнего бельгийца оказалось несерьёзным.

Точные сроки восстановления Лукаку пока неизвестны, но медицинский штаб "МЮ" уверен, что форвард успеет восстановиться к финалу Кубка Англии, который запланирован на 19 мая.

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