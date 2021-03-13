Травма Марио Фернандеса оказалась не очень серьезной

У защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который получил повреждение в матче против тульского "Арсенала" в матче 22-го тура РПЛ (1:2), диагностирован ушиб, сообщает ТАСС.

По информации от одного из врачей скорой помощи, у футболиста ушиб, гематома, но перелома нет.

Агент игрока Жорже Машаду также подтвердил эту информацию: "Повреждение Марио не носит серьезного характера. Будет готов к следующему матчу", – сказал Машаду.

Напомним, в первом тайме, во время подачи углового Фернандес споткнулся об ногу Константина Кучаева и упал на газон. В этот момент ему на голову шипами случайно наступил полузащитник "Арсенала" Александр Ломовицкий. Фернандесу потребовалась помощь медиков. Его унесли с поля на носилках и заменили на Георгия Щенникова.