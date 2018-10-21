Травма Месси: появилась новая информация

Испанская пресса узнала первые подробности о травме руки капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Как сообщает AS, 31-летний аргентинец точно пропустит ближайший матч Лиги Чемпионов против "Интера", а его участие в Эль Класико, которое состоится через неделю, пока под вопросом.

В свою очередь, RAC1 утверждает, что Месси выбыл как минимум на четыре недели. По информации источника, форвард до сих пор находится в медицинском центре "Барселоны".

В этом сезоне бомбардир "сине-гранатовых" сыграл 12 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. | http://soccernews.ru