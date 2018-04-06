Травма Мхитаряна может оказаться серьезной



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о травме полузащитника Генриха Мхитаряна, который получил повреждение в первой встрече 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1).

"Мхитарян не сыграет в воскресенье против "Саутгемптона". У него подозрение на травму медиальной связки колена. Вскоре мы будем знать, на какой срок он выбыл их строя", -цитирует Венгера официальный сайт клуба.

Если подозрение подтвердится, то 29-летний Мхитарян может пропустить несколько месяцев.

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