Травма Мхитаряна может оказаться серьезной

Теги арсенал лондонарсен венгергенрих мхитарян

Травма Мхитаряна может оказаться серьезной
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о травме полузащитника Генриха Мхитаряна, который получил повреждение в первой встрече 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1). 

"Мхитарян не сыграет в воскресенье против "Саутгемптона". У него подозрение на травму медиальной связки колена. Вскоре мы будем знать, на какой срок он выбыл их строя", -цитирует Венгера официальный сайт клуба.

Если подозрение подтвердится, то 29-летний Мхитарян может пропустить несколько месяцев.

Не пропустите: Оспина и Мхитарян не сыграют против "Саутгемптона". | http://soccernews.ru

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