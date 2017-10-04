Травма Мораты спровоцировала новый виток конфликта между Конте и руководством "Челси"

Травма форварда "Челси" Альваро Мораты привела к новому витку конфликта между главным тренером команды Антонио Конте и руководством лондонского клуба.

Как сообщает The Times, итальянский специалист недоволен тем, что боссы "синих" не купили игрока на подмену испанскому нападающему.

Отмечается, что Конте не особо рассчитывает на Миши Батшуайи, а тех, кого наставник хотел видеть в своей команде, в частности, Фернандо Льоренте, Тэмми Абрахам и Доминик Соланке, сейчас играют за другие клубы.

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