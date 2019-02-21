Травма Неймара: появилась новая информация о восстановлении форварда

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Травма Неймара: появилась новая информация о восстановлении форварда

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар продолжает восстановление после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист отправился в Бразилию, где пройдет специальный курс лечения.

Напомним, что форвард получил перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Врачи ПСЖ приняли решение, что Неймар будет восстанавливаться без операции.

Ожидается, что 27-летний бразилец вернется в строй в апреле.

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