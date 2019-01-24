Травма Неймара: появились новые подробности



Травма бразильского нападающего ПСЖ Неймара может оказаться не слишком серьезной, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, есть вероятность, что футболист избежал рецидива перелома пятой плюсневой кости правой ноги. В ближайшие дни ситуация прояснится и тогда будет определен вид лечения игрока.

Таким образом, он может пропустить не три месяца, как в прошлом году, а намного меньше.

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 10 голевых пасов.

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