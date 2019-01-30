Травма Неймара: появились новые подробности

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Травма Неймара: появились новые подробности

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар избежал операции в связи с переломом пятой плюсневой кости правой ноги, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист будет лечиться консервативным методом. Сроки восстановления составят два с половиной месяца. Таким образом, он вернется в строй не раньше середины апреля.

Ранее сообщалось, что в случае оперативного вмешательства бразилец больше не сыграет в этом сезона.

Напомним, что Неймар получил травму в матче Кубка Франции со "Страсбургом" (2:0).

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 10 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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