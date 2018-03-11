Травма Нойштедтера оказалась несерьезной
Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер избежал серьезной травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист прошел медицинское обследование, которое не выявило у него повреждения. Впрочем сроки восстановления игрока пока не разглашаются.
В этом сезоне 30-летний Нойштедтер провел 23 матча и забил 3 гола в чемпионате Турции.
Не пропустите: Сборная России потеряла из-за травмы еще одного центрального защитника. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Коутиньо дал характеристику новичку "Барселоны" Артуру
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Македонией и Гибралтаром
-
Каррик объявил о завершении своей карьеры
-
Коутиньо: "Конечно же, встретим Неймара с широко открытыми дверями"
-
Витиньо: "Будем бороться за чемпионство"
-
"Вест Хэму" грозит серьёзное наказание
-
Гвардиола: "Не исключаю, что останусь в "Манчестер Сити" на ближайшие десять лет"
-
Рамос выступил за расставание с семью футболистами "Реала"
-
Черчесов дал прогноз на матчи Лиги Европы с участием российских клубов
-
В "Реале" надеются на обмен игроками с "Челси"
-
"Зенит" назвал диагнозы Лунёва и Кузяева
-
Моуринью и Де Бур вступили в словесную перепалку
-
Стал известен состав сборной Бразилии на матчи с Россией и Германией
-
Президент "Севильи" поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА и "Краснодар" поборются за защитника "Локомотива"
-
Чемпионат Греции приостановлен на неопределённый срок
-
Лидер сборной Исландии может не сыграть на ЧМ-2018
-
"Наполи" близок к подписанию полузащитника "Сампдории"
-
Лунёв рассказал о своей травме
-
Погба рискует пропустить матч с "Севильей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|25
|53
|2
|Бешикташ
|25
|50
|3
|Истанбул ББ
|25
|50
|4
|Фенербахче
|25
|47
|5
|Кайсериспор
|25
|41
|6
|Гёзтепе АС Измир
|25
|39
|7
|Сивасспор
|25
|38
|8
|Трабзонспор
|24
|36
|9
|Малатия Беледийеспор
|25
|34
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|24
|33
|11
|Касимпаса
|25
|31
|12
|Бурсаспор
|25
|30
|13
|Аланьяспор
|25
|27
|14
|Генчлербирлиги
|25
|26
|15
|Антальяспор
|25
|25
|16
|Османлыспор
|25
|24
|17
|Коньяспор
|25
|21
|18
|Карабюкспор
|25
|12