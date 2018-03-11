Травма Нойштедтера оказалась несерьезной

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Травма Нойштедтера оказалась несерьезной
Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер избежал серьезной травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист прошел медицинское обследование, которое не выявило у него повреждения. Впрочем сроки восстановления игрока пока не разглашаются.

В этом сезоне 30-летний Нойштедтер провел 23 матча и забил 3 гола в чемпионате Турции.

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