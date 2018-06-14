Травма Рэшфорда: появилась новая информация



Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд восстановился после травмы, сообщает ВВС.

По сведениям издания, футболист приступит к тренировкам в общей группе в пятницу, 15 июня.

Напомним, что форвард пропустил несколько занятий из-за повреждения колена в понедельник и пропустил первые тренировочные дни в России.

Скорее всего, 20-летний Рэшфорд сможет попасть в заявку команды на матч Чемпионата Мира-2018 против Туниса, который состоится 18 июня.

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