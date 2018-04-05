Травма Салаха оказалась несерьезной

Появилась информация о травме египетского форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Yallakora.

По сведениям издания, футболист получил повреждение паха, которое не является серьезным.

Таким образом египтянин в ближайшее время вернется на поле.

В этом сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 42 матча и забил 38 голов.

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