Травма Санчо серьезнее, чем считалось раньше
Травма, полученная полузащитником дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо оказалась тяжелее, чем предполагалось. Это подтвердил спортивный директор клуба Михаэль Цорк изданию Kicker.
Таким образом, сроки восстановления затягиваются и хавбек не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи". Под угрозой и участие 20-летнего англичанина в других встречах.
Кроме Санчо, также восстанавливается от повреждения, которое может затянуть выход на поле, Рафаэл Геррейру. Не известно, сможет ли рассчитывать не него тренер в матче Лиги Чемпионов.
В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в составе "шмелей" в 21 матче немецкой Бундеслиги. На его счету 6 забитых мячей и 9 результативных передач.
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